OGE2021: Limpeza e saneamento de Luanda vão custar mais de oito mil milhões Kz em 2021

A governadora provincial de Luanda, Joana Lina, deverá receber, de acordo com a proposta preliminar do OGE para 2021, uma dotação orçamental de mais de 8,3 mil milhões de kwanzas para assegurar a limpeza e saneamento da capital do País. O valor, segundo cálculos feitos pelo Novo Jornal, é 19 vezes superior aos 427,5 milhões Kz cabimentados na mesma rubrica no OGE vigente.