Oposição define estratégia para bloquear a tomada de posse do novo presidente da CNE na quarta-feira

Os partidos políticos da oposição com assento na Assembleia Nacional estão hoje reunidos para definirem uma estratégia que lhes permita impedir a tomada de posse do novo presidente da Comissão Nacional (CNE), Manuel Pereira da Silva, terá lugar na quarta-feira, em cerimónia a realizar no Parlamento.