Os cerca de 2.500 manifestantes contra o desemprego que hoje se concentraram junto ao cemitério de Santana, em Luanda, para se dirigirem ao Largo 1º de Maio, foram travados antes do início da marcha por largas dezenas de elementos da Polícia de Intervenção Rápida (PIR), com apoio de bragadas caninas e unidades da cavalaria. Mas os objectivos foram cumpridos, garantem os organizadores.

A manifestação foi dissolvida cerca das 13:30, com os organizadores a admitirem que não puderam prosseguir com o seu objectivo de chegar ao destino que estava programado, o simbólico 1º de Maio, mas sublinharam que os objectivos foram cumpridos, que era mostrar ao Executivo de João Lourenço a urgência de combater o desemprego e os seus efeitos nefastos na sociedade angolana.

Esta manifestação foi dissolvida com recurso a dezenas de granadas de gás lacrimogéneo e com a ameaça da PIR, com apoio de brigadas caninas e cavalaria, que detiverem dezenas de jovens, incluindo o dirigente da UNITA, Nelito Ekuikui, secretário do partido em Luanda.

Apesar de ter sido uma iniciativa de organismos da sociedade civil, contou com o apoio da UNITA.

Ao Novo Jornal, Nelito Ekuikui, que chegou a estar detido por cerca de duas horas, sublinhou que o objectivo foi atingido e que ficou demonstrada a pertinência do apoio da UNITA a esta iniciativa pacifica da sociedade civil.

