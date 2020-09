O Presidente angolano, João Lourenço, apelou, na última reunião do Conselho da República, terça-feira, 8, à transparência na gestão de equipamentos para a reparação de estradas, quando, poucos dias antes, a Procuradoria-Geral da República (PGR) dava por concluídas apreensões de máquinas a uma empresa suspeita num processo de peculato, associação criminosa e recebimento indevido de vantagens.

Os recados do Chefe de Estado, numa reunião que passou em revista os efeitos da Covid-19 na economia angolana, coincidiram com a apreensão de bulldozers, pás carregadoras e cilindros, depois de quatro camiões-cisternas, sendo um basculante, dois para água e combustível e um reboque.

Há muito que o subprocurador-geral da República titular de Benguela e da Comarca, Carlos Santos, confirmou o expediente criminal em curso, na altura ainda em ""fase embrionária"", relativo, sabe o NJ, à entrega de meios sem concurso público, contrariamente ao que aconteceu com tractores agrícolas e autocarros.

O aspecto comum é que todos os bens, tanto as 11 máquinas à guarda da PGR como os tractores e os autocarros distribuídos a operadores privados, fazem parte de iniciativas presidenciais.

No caso em questão, segundo uma fonte do Gabinete Provincial de Infra-Estruturas, a preocupação da Presidência da República reside no estado das estradas secundárias e terciárias, desfavorável ao escoamento de produtos do campo para as cidades, daí o plano a cargo do Ministério da Agricultura e Pescas. Aliás, na tomada de posse do titular deste pelouro, António Francisco de Assis, João Lourenço pediu atenção ao factor escoamento de produtos alimentares de primeira necessidade.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)