PR exonerou ministros da Educação e da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social

O Presidente da República exonerou hoje por decreto Jesus Faria Maiato, do cargo de Ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social e Ana Paula Tuavanje Elias, do cargo de Ministra da Educação e ainda Manuel de Jesus Moreira, do cargo de Secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social.