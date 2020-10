O Presidente da República, João Lourenço, exonerou, esta quarta-feira, Daniel António Rosa, de embaixador da Guiné-Bissau, por "conveniência de serviço", transferindo o diplomata para Singapura, onde vai exercer as mesmas funções.

A decisão presidencial vem expressa numa nota da Casa Civil que não informa quem será o substituto de Daniel Rosa em Bissau.

No comunicado é também revelado que o Chefe de Estado nomeou Apolo Ndinoulenga como vice-governador da província do Cunene para o sector Político, Social e Económico, tendo antes exonerado do mesmo cargo, por conveniência de serviço, Soraya Teresa de Jesus Mateus.