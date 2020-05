"Bandido bom é bandido morto", esta é uma máxima que se ouve ou se lê muito quando se partilham nas redes sociais imagens de presumíveis delinquentes mortos pelas forças policiais. Esta expressão pode também provocar uma questão pertinente: Polícia boa é aquela polícia que mata? Nesta edição, o Novo Jornal traz os casos de dois jovens que foram mortos a tiro por agentes da Polícia Nacional. As famílias pedem justiça, a sociedade exige explicações, o jornalismo busca a verdade dos factos e as autoridades procuram "gerir" as duas situações.