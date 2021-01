O presidente da UNITA remodelou a direcção do partido para fazer face às eleições autárquicas, que o partido quer ver realizadas ainda este ano, e gerais, que terão lugar em 2022.

Para o efeito, Adalberto Costa Júnior, como apurou hoje o Novo Jornal, exonerou Albertina Navemba Ngolo Felisberto, do cargo de segunda vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, cargo que será ocupada agora pela deputada Mihaela Webba.

Foram ainda exonerados os secretários provinciais de Benguela, do Huambo, do Kuando Kubango e de Cabinda, respectivamente Jeremias Kaunda Abílio, Alcino Kuvalela e Adriano Sapiñala, bem como Inácio Sozinho, exonerado do cargo de Secretário provincial de Cabinda.

O líder do maior partido da oposição nomeou, Albertina Navemba Ngolo Felisberto para o cargo de secretária provincial do Huambo, Adriano Sapiñala para secretário provincial de Benguela, Francisco Gaio Kakoma Antonino, secretário provincial do Kuando Kubango, e José de Gringo Lembe para secretário provincial de Cabinda.

Ariane Nhany foi nomeada secretária-geral adjunta da JURA, substituindo Sandra Domingos.

No mesmo despacho, o presidente da UNITA nomeou Alcino Kuvalela para o cargo de secretário executivo para as autarquias e Jeremias Kaunda Abílio exercer as funções de secretário nacional adjunto da organização.