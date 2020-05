Provedoria de Justiça deixa de depender do orçamento da Assembleia Nacional

A Provedoria de Justiça, que não esconde as dificuldades que atravessa, vai deixar de depender financeiramente do orçamento da Assembleia Nacional para ter uma relação directa com o Ministério das Finanças para o seu financiamento como consta da nova Lei Orgânica aprovada pelo Parlamento.