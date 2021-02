A província do Bengo vai acolher quinta-feira, 4, o acto central das comemorações do 4 de Fevereiro, dia do início da luta armada de libertação nacional, informa uma nota do Ministério da Administração do Território.

A celebração do 60.º aniversário do início da luta armada de libertação nacional, que decorre sob o lema "4 de Fevereiro: Preservar e Honrar a Memória dos Heróis da Pátria", de acordo com a nota do Ministério da Administração do Território, "acontece num momento de grandes desafios que testam a resistência dos angolanos".

"O principal destes desafios é, justamente, controlar no País o avanço e os efeitos da pandemia da Covid-19 que à escala global vem impondo restrições, alterando o estilo de vida das sociedades civilizadas, dilacerando sistemas económicos com a mesma tenacidade em que teima em ceifar vidas humanas" lê-se na nota.

A nota lembra que, "desde cedo, o Executivo angolano tomou um conjunto de medidas para proteger a população e salvar o maior número possível de vidas".

"É um desafio difícil ao qual sucumbem, dia após dia, nações mais desenvolvidas. Mas há a consciência generalizada de que, com o mesmo espírito dos heróis do 4 de Fevereiro, certamente chegará o momento em que poderemos assumir publicamente a vitória sobre o coronavírus, bem como os seus efeitos colaterais", acrescenta a nota.

O documento aponta ainda outros desafios enfrentados por Angola, que tem a ver com a consolidação das bases para o desenvolvimento económico, mediante uma política que privilegia a diversificação da economia e a aposta forte na auto-suficiência alimentar, além do desenvolvimento de múltiplos programas de assistência social tendentes a reduzir a pobreza e a reforçar os pilares do desenvolvimento local.

Recorda-se que a 4 de Fevereiro de 1961, patriotas angolanos desencadearam um ataque à Cadeia de São Paulo e à Casa de Reclusão, em Luanda, dando início à luta armada que culminou com a proclamação da Independência Nacional, a 11 de Novembro de 1975.

Manifestação em Luanda

Para este dia que marca o 60º aniversário do início da luta armada em Angola, um grupo de jovens de uma denominada Sociedade Civil Contestatária, agendou uma manifestação nas ruas de luanda para exigir a saída do MPLA do poder.

De acordo com a Lusa, estes jovens vão sair às ruas para "protestar e exigir alternância política" porque 45 anos no poder "é muito".

"45 Anos é muito, MPLA fora" surge como o lema desta manifestação, tendo um dos organizadores afirmado que em todo este tempo de governação a vida dos angolanos "só piorou", sublinhando a questão do desemprego e a má qualidade da educação e da saúde.