Uma eventual suspensão de mandato e perda de imunidade do deputado Manuel Rabelais podem violar a Constituição da República. Quem assim entende é o jurista e constitucionalista Albano Pedro. O especialista defende que esta hipótese só teria sentido se fosse em obediência ao n.º 3 do artigo 150, segundo o qual "o plenário da AN só pode deliberar a favor da retirada das imunidades se o deputado fosse preso em prisão preventiva, enquanto decorre um processo em que precisasse ser preso, para não atrapalhar o processo de investigação".

Só nesta condição, prosseguiu, fará sentido que lhe retirem a imunidade pela AN. Mas não é o caso, pois ele já está pronunciado, o que quer dizer que o caso já está no tribunal", argumentou Pedro, para quem a prisão preventiva só pode ser aplicada pelo Ministério Público enquanto estiver a decorrer a investigação.

"Quer dizer que a investigação já terminou e foi acusado, então a prisão que se espera é da condenação e não faz sentido a retirada de imunidade", disse.

O especialista acrescentou que "para suspender e que se lhe retirem as imunidades, só seria possível se o despacho de pronúncia transitasse a julgado com crime doloso com pena superior a dois anos" enquanto fundamento legal para a suspensão, mas que só faz sentido com a retirada das imunidades.

Plenário decide o caso na terça-feira

A Comissão de Mandato, Ética e Decoro Parlamentar garante decidir, esta terça-feira, em plenária, a questão da solicitação do Tribunal Supremo, de Agosto último, sobre a suspensão e retirada de mandato do deputado Manuel Rabelais, por fortes indícios no cometimento de crime de peculato.

