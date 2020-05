Reunião do Conselho de Ministros: Medidas a adoptar durante o estado de calamidade pública em cima da mesa

Com o fim do terceiro período de estado de emergência, às 23h59 de hoje, a decisão sobre as medidas a adoptar pelo País para o controlo da pandemia da Covid-19 tem de ser tomada. Se por um lado, o número de casos subiu ontem para 61 e a "prudência e a necessidade de se continuar a garantir o equilíbrio entre a salvaguarda da vida individual e colectiva tenham de ser tidas em conta para evitar situações de propagação massiva do coronavírus no país, como defendeu o ministro de Estado, Adão de Almeida, devem igualmente "ser criadas as condições que a actividade económica e os prejuízos para a economia não ganhem dimensões superiores à que se tem, com as consequências sociais que podem daí resultar", segundo o também chefe da Casa Civil do Presidente da República.