"Só a auto-disciplina individual e colectiva nos salvará, para podermos voltar à nossa vida normal e desfrutar dos benefícios da paz e da reconciliação nacional" - PR

Em dia de celebração dos 18 anos do fim da luta armada, João Lourenço dirige-se ao País que vive hoje "dias difíceis de luta contra um inimigo invisível e mortífero", a COVID-19, para dizer que nesta "guerra atípica", existem essencialmente duas armas: Ficar em casa e lavar as mãos com sabão quantas vezes for possível.