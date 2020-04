O valor de 203,8 milhões de kwanzas que a Assembleia Nacional desembolsou, no ano passado, como alegado subsídio de renda da casa do seu presidente, daria, segundo cálculos feitos pelo Novo Jornal, para cobrir, durante oito meses, despesas incluídas no Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM) para o município do Curoca, na província do Cunene, o mais afectado pela seca que assolou o Sul de Angola nos últimos anos.

Mensalmente, segundo dados oficiais, o Executivo angolano disponibiliza 25 milhões de kwanzas para o PIIM. Com o mesmo montante, segundo ainda cálculos deste jornal, serviria, igualmente, para cobrir os custos com cirurgias de, pelo menos, 1.000 crianças que padecem com hidrocefalia no país.

De acordo com o que tem vindo a noticiar o NJ, diariamente, são atendidas no Centro Neurocirúrgico do Kifica perto de 15 menores, e que, actualmente, mais de 130 crianças estão privadas de operação cirúrgica por falta de 200 mil kwanzas/cada.

Ainda de acordo com o exercício comparativo que se pode fazer em relação aos 203,8 milhões de kwanzas (cerca de 17 milhões Kz mensais) que eram gastos, segundo reparo da Assembleia Nacional, para a manutenção e conservação do palácio da «casa das leis» e não para a residência protocolar de Fernando da Piedade Dias dos Santos, o Governo pagaria salário de cerca de 850 professores do ensino geral.

Os cálculos deste jornal demonstram também que, com o dinheiro que saía das contas da Assembleia Nacional para cobrir o subsídio anual da manutenção e conservação da casa oficial do presidente da Assembleia Nacional, o Estado, por intermédio do seu Programa de Transferências Monetárias, que é parte do amplo Programa de Fortalecimento da Protecção Social em Angola, iria apoiar cerca de 25 mil famílias carenciadas.

De acordo com o programa, 1 milhão e seiscentas famílias carenciadas vão passar a contar, a partir do próximo mês de Maio, com um apoio mensal de 8.500 Kz dado pelo Executivo.

Uma polémica que promete novos capítulos

A questão sobre os gastos com a casa protocolar do presidente da Assembleia Nacional foi destaque na última edição do semanário económico Expansão, que apontava um valor aproximado de 17 milhões de kwanzas/mês como sendo os custos da renda - entretanto, suspenso por medidas de contenção de gastos tomadas pelo Executivo de João Lourenço - da residência de Fernando da Piedade Dias dos Santos.

