"Quem controla o passado controla o futuro. Quem controla o presente controla o passado" - George Orwell. (...) "O Bureau Político do MPLA relembra que o engenheiro José Eduardo dos Santos, Presidente Emérito do MPLA, ocupa um lugar privilegiado na História de Angola e do MPLA", anunciava um comunicado do partido no poder divulgado nesta terça-feira, 25, e onde se demarcava da iniciativa de uma organização juvenil que, no fim-de-semana, afixou, nalguns bairros de Luanda, cartazes contendo fotografias dos Presidentes da República de Angola (Agostinho Neto e João Lourenço), omitindo deliberadamente a imagem de José Eduardo dos Santos (JES), figura que governou Angola e liderou o MPLA durante 38 anos. Trata-se de uma situação bastante surreal, em que os discursos ficam muito bem na fotografia e nos destaques de imprensa, mas que a prática dos últimos três anos vem revelar algo completamente diferente.