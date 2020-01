Adalberto da Costa Júnior, que falava durante a marcha que marcou a abertura do ano político do partido e que culminou com a inauguração das instalações do secretariado provincial do "Galo Negro" em Luanda, criticou aquilo a que chamou "justiça direccionada" e a guerra entre "marimbondos" no seio do MPLA.

Referindo-se à apreensão de bens de Isabel dos Santos, a pedido da PGR em nome do Estado angolano, Adalberto da Costa Júnior questionou o "estranho período que escolheram para o arresto", que coincidiu com as festas do fim do ano.

"Não queremos uma justiça direcionada, não é bom perseguir os cidadãos", disse, citado pela Lusa.

O líder da UNITA criticou ainda os poderes excessivos concentrados na figura de João Lourenço, alertando para que um dia quando perder o poder lhe pode acontecer o mesmo que acontece com José Eduardo dos Santos, o que prejudica Angola.

"Esta guerra do MPLA é boa para o país? Esta guerra está a nos ajudar? A guerra dos marimbondos contra outros marimbondos ajuda o nosso país", perguntou Adalberto da Costa Júnior.