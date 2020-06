"Acreditamos que a resposta de Angola a covid-19 teria sido melhor estruturada num contexto em que as autarquias funcionem, por isso, em vez de a pandemia servir de argumento para o adiamento das eleições, deveria servir de catalisador para a preparação das eleições autárquicas para que elas aconteçam o mais breve possível", diz um comunicado do comité permanente da UNITA distribuído à imprensa no final de uma reunião orientada pelo seu presidente, Adalberto Costa Júnior.

A reunião avaliou a contribuição do partido no aprofundamento do diálogo institucional com o Executivo e as organizações da sociedade civil para a reforma do Estado, com destaque para as autarquias locais, que devem ser implementadas a curto prazo, recordando as promessas públicas do Presidente da República de efectivá-las em 2020.

O encontro serviu também para actualizar os membros deste órgão sobre o momento que o País e o mundo vivem, face à pandemia da covid-19, os desafios presentes e futuros do partido e do País, para além da resenha das actividades desenvolvidas no primeiro trimestre de 2020.

Nesta reunião, o presidente Adalberto Costa Júnior apresentou a avaliação do partido sobre a pandemia da covid-19, cujo combate em Angola registou um estado de emergência renovado por três vezes, substituído mais tarde pela situação de calamidade pública.

Os participantes destacaram as omissões contidas no relatório do Executivo apresentado à Assembleia Nacional e apontou a necessidade para uma testagem em massa, por forma a certificar-se o grau de propagação da pandemia em Angola.

Os membros da comissão política da UNITA apelaram aos membros do partido a cumprirem escrupulosamente as medidas das autoridades sanitárias do país e da OMS.

O encontro, segundo o comunicado final, reflectiu sobre os programas a curto, médio e longo prazos para os quais os membros são chamados a assumirem as suas responsabilidades com vista a sua concretização exitosa, tendo estabelecido, igualmente, metas organizacionais e funcionais ao nível nacional e local, nos domínios político, administrativo e social.