O advogado Francisco Viena foi detido por cinco horas em pleno exercício de funções, por ordem do juiz da causa, por, alegadamente, ter chamado "intolerante" ao magistrado durante uma sessão de julgamento, esta quarta-feira, 15, no Tribunal de Comarca de Benguela. O causídico foi solto sob termo de identidade e residência, soube o Novo Jornal de fonte oficial.

A Ordem dos Advogados de Angola (OAA) considera que a prisão de Francisco Viena é uma humilhação à classe, por violar as prorrogativas dos advogados, e promete apresentar queixa ao Conselho Superior de Magistratura Judicial (CSMJ).

Em declarações ao Novo Jornal, o advogado Francisco Viena contou que em função dos constantes atrasos das sessões de julgamentos, e como tinha outro processo cível no Tribunal do Lobito, enviou um colega estagiário para o julgamento em Benguela. O juiz da causa, João da Silva Pascoal Cardoso, considerou que o estagiário não podia defender o seu constituinte, sem estar acompanhado do patrono.

"Posto no tribunal, a audiência já tinha dado início. Bati à porta, mas como ninguém me atendia, entrei devagar, com todo o respeito. Parei no centro da sala, aguardando por algum sinal do juiz, nesta altura a sessão estava na instância dele. Como o juiz não me disse nada eu fui-me devagar sentar", explicou.

"Infelizmente, o juiz João da Silva Pascoal Cardoso interrompeu a sua instância e perguntou-me se entrei com autorização de quem? Expliquei que bati à porta e como não tive nenhuma reacção do interior da sala preferi entrar e não importunar o uso da palavra", contou.

Segundo o advogado, o juiz considerou uma falta de respeito pelo facto de não ter autorizado o advogado a entrar na sala de audiência.

"Pedi desculpas e expliquei que não tive nenhuma intenção de despeitar o magistrado. E disse, como sempre trabalhámos e nunca tivemos problema do género, "eu apelo à vossa tolerância". Mesmo assim, o juiz não me quis entender e pediu-me para sair da sala", descreveu.

Francisco Viena contou que ao sair da sala se dirigiu ao juiz nos seguintes termos: "Meritíssimo, muito obrigado pela sua intolerância", e saiu.

De imediato, o juiz ordenou a sua prisão, fundamentando que terá sido tratado com arrogância, narrou o advogado, que de seguida foi levado para o tribunal de crimes, para um julgamento sumário.

O advogado disse ainda que o julgamento sumário não chegou a acontecer porque o auto de notícia lavrado pelo juiz não especificava claramente as razões da detenção, e foi assim que o Ministério Público o soltou.

Francisco Viena afirmou ao Novo Jornal que ficou detido numa sala do tribunal, sem condições de higiene.

Sobre o assunto, o Novo Jornal tentou, sem sucesso, contactar o juiz João da Silva Pascoal Cardoso, para os devidos esclarecimentos.

Em reacção, Luís Paulo Monteiro, bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, disse ao Novo Jornal que a detenção do advogado Francisco Viena é ilegal porque ele encontrava-se no exercício das suas funções e é uma prorrogativa dos advogados.

"Antes de se abrir um processo contra o advogado no exercício da profissão, a participação deve dar entrada na OAA, para a ordem aferir o comportamento do advogado, porque a única entidade que tem competência exclusiva para sancionar os advogados é a Ordem dos Advogados", afirmou o bastonário, acrescentando que neste caso não se trata de matéria criminal.

Luís Paulo Monteiro assegurou que a OAA vai acompanhar esse processo porque entende que se trata de uma violação muito grave à classe dos advogados e afirmou que a ordem vai fazer uma participação ao Conselho Superior de Magistratura Judicial (CSMJ).