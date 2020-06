Despiste de camião carregado de combustível provoca incêndio - Há quatro mortos e dois feridos graves

Um acidente ocorrido esta quinta-feira, 18 de Junho, nas imediações da localidade de Dange Ya Menha, a 46 Km de Ndalatando, província do Kwanza Norte, envolvendo uma das viaturas da Sonangol que transportava combustível, resultou na morte do motorista do camião cisterna e de três passageiros.