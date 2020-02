A investigação partiu de uma denúncia, segundo o porta-voz do SIC, José Coimbra, que afirmou ao Jornal de Angola ter sido aberto um processo-crime de peculato remetido entretanto ao Ministério Público no qual estão envolvidos gestores do Governo Provincial do Cunene.

De acordo com o porta-voz do SIC, os responsáveis implicados "desobedeceram a um Despacho Presidencial, que orientava a aquisição de doze viaturas Toyota Land-Cruizer HZ com a verba para apoio aos afectados pela seca. Adquiriram apenas sete viaturas desta marca, um Toyota Prado e uma carrinha Hilux, o que não corresponde à orientação baixada".

Os veículos deveriam ser de uso exclusivo para acções de combate à seca, "mas estavam a ser utilizados indevidamente, ou seja, para fins que nada tinham a ver com o propósito para os quais foram adquiridos, e ainda assim estavam sob tutela de indivíduos alheios ao Programa de Apoio às Vítimas da Seca", explicou ainda José Coimbra em declarações ao Jornal de Angola.