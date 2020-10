O Serviço de Investigação Criminal (SIC), no município do Soyo, província do Zaire, deteve dois cidadãos chineses e um angolano com mais de 96 milhões de Kwanzas que tinham como destino a República Democrática do Congo (RDC).

A informação foi avançada ao Novo Jornal pelo inspector-chefe Luís Bernardo, director interino de comunicação institucional e Imprensa da delegação provincial do Ministério do Interior no Zaire.

"Segundo informações dos especialistas do Serviço de Investigação Criminal, os valores estavam a ser transportados em várias caixas, no interior de uma viatura de marca Mitsubishi Fuso, de cor branca, matrícula LD-03-50-HK, com a proveniência de Luanda", disse Luís Bernardo em declarações ao Novo Jornal.

O responsável pela comunicação do Ministério do Interior no Zaire disse que o dinheiro estava escondido por baixo de 14 embalagens de material de pesca.

"Eles os (detidos) simularam transportar para a RDC diversos materiais de pesca, tendo, entretanto, escondido os valores por baixo deste material", afirmou, salientando que os detidos teriam como destino a República Democrática do Congo onde iriam trocar os kwanzas por dólares norte-americanos "de forma ilícita".