O plano contempla limpezas das sarjetas, das bacias de retenção, das valas de drenagem, a sucção de águas e recolha de resíduos sólidos, com realce para os municípios de Belas, Viana, Talatona e Luanda.

Em declarações hoje à Angop, o porta-voz da Protecção Civil, Faustino Minguês, explicou que foram já limpas as sarjetas ao longo da Avenida Fidel de Castro, feita a recolha de resíduos sólidos arrastados pelas águas da chuva na baía de Luanda e no canal do bairro das Salinas.

Disse haver necessidade de continuar com as acções de sensibilização e cadastramento das famílias que vivem em residências construídas nas linhas de água, bem como responsabilizar criminalmente as que insistem nesta prática.

Faustino Minguês disse ter havido redução de perdas de vidas humanas e prejuízos materiais nas últimas chuvas em relação aos anos anteriores devido aos trabalhos feitos pelas comissões municipais, no que toca ao perfilamento das bacias de retenção das águas, desassoreamento das manilhas, linhas de passagem e zonas desobstruídas, permitindo o escoamento das águas.

Em Luanda, a chuva, de acordo com os dados oficiais, este ano causou um morto e deixou 208 casas inundadas.