Quatro pessoas morreram e 14 outras ficaram feridas em consequência de um acidente de viação, ocorrido na noite de terça-feira, na Estrada Nacional 105, que liga Ondjiva/Xangongo, na província do Cunene.

O acidente aconteceu nas proximidades da comuna da Môngua, por volta das 18 horas, quando os pneus de uma viatura de marca Toyota Hiace, que realizava serviço de táxi, rebentaram, levando ao capotamento do veículo, causando a morte imediata a quatro pessoas.

A informação é avançada pela Angop, que cita o porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional do Cunene, intendente Nicolau Tuvecalela, que explicou que entre os mortos está um oficial do Serviço Investigação Criminal da secção municipal de Namacunde.

Nicolau Tuvecalela afirmou que os corpos se encontram na morgue do Hospital Geral de Ondjiva, enquanto os feridos recebem assistência médica.

O porta-voz pediu prudência e respeito pelo código de estrada aos automobilistas e motociclistas.