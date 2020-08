Um efectivo do Serviço Penitenciário da província do Bengo foi expulso da corporação, no âmbito de um processo disciplinar que lhe foi instaurado por prática do crime de violação do dever de obediência, disse ao Novo Jornal fonte do Ministério do Interior.

O Novo Jornal soube, junto de fonte do MININT Bengo, que o acusado, após a sua expulsão, ficou detido e vai responder pelos crimes de que está ser acusado pela direcção do Serviço Penitenciário do Bengo.

Trata-se de um agente prisional de segunda classe colocado no sector masculino, demitido à luz de um despacho assinado pelo Delegado do Ministério do Interior e comandante provincial do Bengo, comissário Delfim Kalulu Inácio.

O agente em causa foi expulso sob acusação de receber dinheiro em troca de facilitar a entrada de estupefaciente, telemóveis, objectos cortantes e perfurantes, entre outros, no recinto prisional.

A expulsão aconteceu durante a parada, no pátio do Estabelecimento Penitenciário do Caboxa, no município do Dande, para servir de exemplo aos restantes.

O Novo Jornal contactou o porta-voz dos Serviços Prisionais (SP), Menezes Cassoma, que confirmou a situação, garantindo que a expulsão do agente de segunda classe é resultante de um processo disciplinar em que o visado foi apanhado em flagrante, na prática de introdução de objectos proibidos.

"O agente penitenciário foi flagrado em pleno exercício laboral a introduzir objectos proibidos dentro do Estabelecimento Penitenciário do Caboxa", aponta, acrescentando que este não é o primeiro caso envolvendo este agente.

"Ele (o agente) é reincidente nesta prática de crime. Já foi advertido pedagogicamente diversas vezes. E como ele, existem muitos agentes que foram expulsos em situações semelhantes e há outros que neste momento estão arrolados em processos do género nos Tribunais", afirmou.

O responsável salientou, no entanto, que os efectivos que estiveram presentes durante a expulsão do agente, foram advertidos para se absterem de tais práticas, sob pena de acabarem também expulsos da corporação.

"Esta prática dos agentes receberem dinheiro em troca de favores tem sido frequente no seio da Policia Nacional (PN), por esta razão advertimos os demais efectivos dos Serviços Prisionais", disse.

"Quem for apanhado a cometer um acto semelhante ou um crime que manche a boa reputação da corporação será demitido", reforçou.

De recordar que o acto em parada, foi dirigido pelo subcomissário Prisional, Manuel Maria Tavares Culeca, Director Provincial do Serviço Penitenciário no Bengo, em representação do Comissário, Delfim Kalulu Inácio.