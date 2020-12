Angola depositou esta terça-feira o Relatório sobre o Sítio Histórico de Mbanza Kongo no Centro do Património Mundial da UNESCO, em Paris, França.

A elaboração do documento teve em conta o Anexo 13 do Comité do Património Mundial que determina a apresentação por Angola, enquanto Estado-Parte, do Relatório sobre a Implementação das Recomendações do Comité do Património Mundial ao Centro do Património Mundial, até hoje, 1 de Dezembro de 2020.

Esta é a primeira vez que o Estado angolano submete o relatório sobre o estado de conservação do bem, documento que espelha o ponto de situação de Mbanza Kongo.

A Comissão Nacional Multissectorial para a Salvaguarda do Património Cultural Mundial, coordenada pelo vice-presidente da República, Bornito de Sousa, foi criada ao abrigo do Despacho Presidencial 25/18 de 5 de Março, para, entre outras, conservar e promover a gestão participativa do Património Cultural Nacional e adequar os instrumentos legais destinados à protecção dos bens classificados como Património Cultural Nacional e Mundial.

O Centro Histórico de Mbanza Kongo foi elevado a categoria de património mundial durante a 41.ª sessão da UNESCO, em Cracóvia, na Polónia.

Mbanza Kongo é a capital do antigo Reino do Congo, fundado no século XIII. A área histórica cresceu em torno da residência real, o tribunal e a árvore sagrada.