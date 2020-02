O jornalista Armindo Laureano é o novo director do Novo Jornal, anunciou a administração. O anterior jornalista da TV Zimbo e fundador do site de notícias Vivências Press, assume o cargo já no próximo dia 2 de Março, com a tarefa de "elevar o nível de rigor e de credibilidade" deste título, que, nascido em 2008, já faz parte da história do jornalismo angolano.

Nascido em Luanda a 2 de Janeiro de 1976, Armindo Laureano foi apresentador do programa "Panorama" e pivot do " Primeiro Jornal", na TV Zimbo, onde cobriu as eleições junto da CNE. Foi também um dos repórteres da tomada de posse do primeiro Presidente eleito por sufrágio universal directo em Angola, em Setembro de 2012.

Autor da Vivências Press, que se dedica à produção de conteúdos para os media, edição de livros e formação profissional. Na Vivências Press, Armindo Laureano cria e regista produtos como ETU MU DIETU, maratonas radiofónicas sobre os países lusófonos.

Em Março de 2015 foi agraciado com o Prémio Maboque de Jornalismo 2014 na categoria Entrevista. Em Dezembro do mesmo ano lançou, em Luanda, o áudio-livro "Vivências -O que espera da vida?".

Em Fevereiro de 2016, o livro foi lançado em Portugal. É ainda autor do livro de crónicas "Essências & Vivências", também apresentado em 2015.

Em Fevereiro de 2017 criou a Vivências Press News, uma plataforma de comunicação e de conteúdos de informação. Em Março do mesmo ano criou o espaço radiofónico "O Mundo em duas Sintonias", uma parceria com a MFM, onde três vezes por semana vai destacando os mais variados assuntos sobre Angola, os angolanos e o mundo em geral. É mentor do projecto "Angolanos pelo Mundo" que visa divulgar e promover a diáspora angolana pelo mundo através de entrevistas televisivas, radiofónicas e edição de livros.

A administração do Novo Jornal diz que a contratação de Armindo Laureano "vai no sentido de fazer face às cada vez maiores exigências dos leitores de modo a elevar o nível de rigor e de credibilidade que se exige de um jornal que seja uma referência no panorama nacional e internacional no que às notícias de Angola e do mundo diz respeito, apostando num jornal cada vez mais orientado para as novas plataformas tecnológicas ".

Na nota da administração lê-se ainda um "forte agradecimento ao Nok Nogueira, que durante os últimos meses orientou e geriu o Novo Jornal com o afinco e dedicação reconhecidos".

Já o novo director, Armindo Laureano, diz ter aceitado o convite com satisfação e promete dirigir o Novo jornal "com calma e com alma".

"Estou certo de que irei trabalhar com profissionais de elevada qualidade e competência. Quero contribuir para tornar o Novo Jornal num órgão adaptado aos desafios e metas que se colocam ao jornalismo angolano", declarou.