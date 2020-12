Os dois maiores planetas do sistema solar, Júpiter e Saturno. També denominados gigantes gasosos, vão estar hoje quase sobrepostos, formando uma única fonte luminosa no firmamento, um fenómeno astronómico denominado "conjunção" que não tinha este tipo de intensidade há 400 anos e igual só mesmo há 800 anos.

A aproximação entre os dois planetas, visíveis a olho nu, ocorre anualmente nesta noite de 21 de Dezembro e prolonga-se por alguns dias, coincidindo com a aproximação do Natal, sendo, por isso, igualmente chamado de "estrela natalícia".

Coincide também com o Solstício de Inverno, no Hemisfério Norte, e de Verão, no Sul, e são precisos centenas de anos para que uma sobreposição como aquela que pode ser vista na noite de hoje para terça-feira, e nas noites subsequentes até 30 de Dezembro, tenha lugar.

É um raro fenómeno de conjunção, admitem os astrónomos de todo o mundo e, por isso, tanto no Hemisfério Norte, onde será um pouco mais intenso, como no Hemisfério Sul, estão a ser preparados pontos de observação, embora os constrangimentos relacionados com a pandemia da Covid-19 limitem a observação em grupos alargados.

Em Angola, onde ocorre, como em todo o Hemisfério Sul, o dia mais longo do ano, também será visível este fenómeno astronómico, mesmo a olho nu, sendo a melhor forma de o encontrar, ao início da noite, desde as primeiras horas, olhando para Oeste, de preferência num local sem o impacto da luz das cidades e, ainda melhor, com a ajuda de um telescópio, acompanhando o sol poente.

Como explicam vários especialistas citados nos sites da especialidade, estas conjunções planetárias são frequentes, embora mais visíveis quando juntam planetas que são visíveis a olho nu, como é o caso, juntando-se outros como Vénus e Marte, e ocorrem ciclicamente, embora, com datas precisas, o último caso semelhante foi há 397 anos e a exactamente igual, foi há 794 anos, a 05 de Março de 1226.

E quem não aproveitar este momento, só terá outro, semelhante, não igual, em 2080. Tarde demais, portanto... Mas para aqueles que não vão perder a oportunidade, então, seguindo as indicações dos astrónomos, após o sol baixar no horizonte, manter o olhar focado nessa região, a Oeste, momento em que será possível ver como os dois planetas, que estão igualmente a esvanecer-se no horizonte, se juntam, formando uma luz mais intensa, Júpiter, mais à esquerda do sol poente, e Saturno, irradiando menos brilho, à direita de Júpiter.

Não é a estrela que guiou os Reis Magos, sabe-se hoje, demonstrado por factos científicos, apesar de durante muito tempo se admitir que poderia ser um fenómeno deste tipo que surgiu naquela noite bíblica, mas com imaginação natalícia... tudo é possível.