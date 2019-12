O Serviço de Investigação Criminal (SIC) em coordenação com a Polícia Nacional (PN) detiveram, nesta segunda-feira,16, um homem de 73 anos, que assumiu ter violado a própria neta, uma criança de sete anos, disse ao NJOnline o porta-voz do Comando Provincial do Bié da Polícia Nacional, superintendente-chefe António Hossi.

Segundo a PN, o homem, cujo nome não foi revelado, está preso no Serviço Provincial de Investigação Criminal (SPIC) e vivia com a neta de sete anos e outros membros da mesma família no município do Chinguar, província do Bié.

A menor foi transportada para o Hospital Municipal do Chinguar onde se encontra internada a receber assistência médica.

De acordo com o superintendente-chefe António Hossi, o acusado aproveitou a ausência dos filhos e da esposa para abusar sexualmente da neta por duas vezes no mesmo dia.

"Os familiares encontraram a menor ensanguentada, ela (a menina) contou aos familiares a situação que viveu com avô no interior da habitação", disse o oficial, acrescentando que a situação trouxe divergência no seio da família do detido.

"Durante o interrogatório, o idoso confessou que praticou o acto com a menor repetidas vezes, aproveitando a ausência de sua esposa e dos seus filhos para manter o acto ilícito com a menina", afirmou.

"A menina encontra-se internada no Hospital Municipal do Chinguar, onde recebe cuidados médicos, e segundo a equipa médica a mesma já está fora de perigo", revelou.

António Hossi salientou que o idoso foi encaminhado pelo SIC-Bié ao magistrado do Ministério Público para primeiro interrogatório judicial e posteriores medidas de coacção.