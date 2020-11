Os efectivos da Polícia Nacional (PN) colocados no Comando Municipal da Ganda detiveram um homem, de 22 anos, suspeito de ter asfixiado até à morte um amigo, informou hoje ao Novo Jornal o porta-voz da delegação do Ministério do Interior em Benguela, superintendente-chefe Pinto Caimbambo, que declarou que a motivação do crime foi a "disputa de bebidas alcoólicas".

Segundo o responsável, o crime ocorreu no passado fim-de-semana, depois de um desentendimento entre o homicida e a vítima que culminou com a morte do jovem de 20 anos. Pinto Caimbambo referiu que, após o crime, o alegado homicida colocou-se em fuga e estava em parte incerta.

A Polícia Nacional e o Serviço de Investigação Criminal (SIC) desencadearam diligências e localizaram e detiveram o acusado.

"O suspeito será presente hoje ao magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Benguela para conhecer as eventuais medidas de coação a ser aplicadas", disse, salientando que o suspeito não tem antecedentes criminais ou conflitos com justiça.