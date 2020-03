O mar de Landana e Massabi, em Cabinda, apareceu fortemente poluído, denunciaram os pescadores destas localidades e o petróleo começou a ser detectado já no dia 24, informou a Associação de Pescadores local.

João Baptista, vice-presidente da associação dos pescadores de Landana, citado pela Angop, explicou que as manchas oleosas no mar começaram a ser vistas pelos pescadores na passada semana, não se sabendo ainda a origem do derrame de crude por detrás desta situação.

Entretanto, as denúncias foram-se acumulando e a foz dos rios Chiloango e Luemi, na zona de fronteira com a República do Congo (Ponta Negra), juntaram-se aos locais atingidos pela poluição.

O director das relações públicas, assuntos institucionais e governamentais da Chevron em Cabinda, Alberto Baquissi, disse à Angop que a companhia não tem qualquer informação relacionada com este problema.

"Não fomos ainda informados, mas vamos apurar e saber o que se passa", adiantou.

O último derrame significativo no mar de Cabinda ocorreu em Setembro de 2019, tendo prejudicado de forma séria centenas de pescadores.