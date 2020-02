Caso 500 milhões: JES corrobora declarações de Valter Filipe em carta enviada ao tribunal - Ministério Público duvida da autenticidade do documento assinado pelo ex-PR (EM ACTUALIZAÇÃO)

O ex-Presidente da República, José Eduardo dos Santos, escreveu uma carta ao Tribunal Supremo, onde está a ser julgado o caso dos 500 milhões de dólares transferidos ilegalmente para Londres a partir do Banco Nacional de Angola (BNA) onde garante que as declarações do ex-governador do Banco Central, Valter Filipe correspondem à verdade e que foi ele mesmo a dar a ordem para a referida transferência. O Ministério Pública desconfia da autenticidade desta carta.