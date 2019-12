Caso 500 milhões USD: Estado de saúde de Valter Filipe pode condicionar a sua presença neste processo, diz advogado de defesa

O advogado do antigo governador do Banco Nacional de Angola (BNA), Sérgio Raimundo, disse esta terça-feira que o estado de saúde seu cliente, Valter Filipe, pode condicionar a sua presença neste processo, uma vez que não há, no País, médico especialista para o tratar.