Caso 500 milhões USD: Tribunal já enviou questionário a JES

O juiz presidente do caso em que estão a ser julgados o ex-Governador do Banco Nacional de Angola (BNA), Valter Filipe, e o antigo presidente do Fundo Soberano (FSDEA), José Filomeno dos Santos "Zenu", acusados de branqueamento de capitais e peculato, no âmbito do conhecido caso dos 500 milhões USD transferidos ilegalmente do BNA para o estrangeiro, anunciou esta sexta-feira, 20, que já foi enviado um documento com as perguntas ao ex-Presidente da República José Eduardo dos Santos.