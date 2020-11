Caso Inocêncio de Matos: Mural com pintura do jovem "mártir" apagado e coberto de lama

O mural que amigos e companheiros de Inocêncio de Matos fizeram para homenagear o jovem que se tornou um "mártir" ao tombar durante a manifestação do Dia da Independência foi apagado. No lugar da pintura do rosto do estudante do 3º ano de engenharia falecido a 11 de Novembro está agora lama, para garantir, segundo vários activistas, que ninguém volte a pintar a parede.