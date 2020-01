O portal da imogestin já recebeu 115 mil candidaturas à venda livre e arrendamento de 2. 390 residências na Centralidade do Zango 5.

Depois de alguns percalços, com os concorrentes às casas da centralidade a encontrar dificuldades em inscrever-se no portal, o site www.imocandidaturas.co.ao está agora a funcionar, "lentamente, mas sem falhas", de acordo com fonte ligada ao programa.

De recordar que na passada terça-feira, 21, o secretário de Estado do Ministério do Território e Habitação, Joaquim Silvestre António, disse que o Governo tem disponíveis cerca de 2. 390 Imóveis, entre vivendas e apartamentos no Zango 5, para serem comercializados nas modalidades de arrendamento urbano, pronto pagamento e propriedade resolúvel.

O responsável fez saber que, avaliação da capacidade dos candidatos será feita através da declaração de salário e/ou rendimento do casal.

Após o encerramento das candidaturas via Portal será realizado um sorteio de entre todas as candidaturas submetidas e aceites no limite das unidades habitacionais disponíveis.

O sorteio público será promovido por uma entidade independente, credenciada pelo Instituto de Supervisão de Jogos, quinze dias após o encerramento das candidaturas.

Os candidatos sorteados serão notificados por via SMS para preparação das condições de realização da entrevista, assinatura do contrato, pagamento da primeira prestação e recepção da casa.

Antes do início das candidaturas, segundo o secretário de Estado para a Habitação, já foram comercializadas as habitações destinadas a dois dos três grupos de clientes, nomeadamente para a Função Pública (40%), grandes empresas públicas e privadas correspondentes (30%).

As habitações são destinadas a cidadãos de nacionalidade angolana com mais de 18 anos de que não tenham antes arrendado ou comprado casa ao Estado e cujos salários ou rendimentos sejam compatíveis com o preço da tipologia a que se candidatam.