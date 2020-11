Os Caminhos-de-Ferro de Luanda (CFL) suspenderam esta manhã, temporariamente, a circulação dos comboios suburbanos de passageiros no trajecto da estação dos Musseques ao Bungo depois de terem detectado que mais de 600 parafusos de fixação da linha férrea foram retirados, o que provocaria o descarrilamento do comboio se esta medida não tivesse sido tomada, soube o Novo Jornal junto de fonte da direcção do CFL, que apelidou este crime de "sabotagem".

A "sabotagem" fez com que cerca de três mil passageiros ficassem impedidos de andar de comboios do CFL no período da manhã entre a estação dos Musseques e Bungo e o assunto já foi entregue à polícia, acrescentou o director do gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do CFL, Augusto Osório, garantiu ao Novo Jornal que uma equipa do CFL já está a repor o material roubado.

"Estamos a repor as condições de circulação na linha e certamente no fim do dia os comboios voltarão a circular no trajecto", afirmou o porta-voz.

Segundo Augusto Osório, roubos do género têm sido constantes ao longo da linha "mas nunca nada com esta dimensão e perigo de provocar uma tragédia".

"A falta dos parafusos iria fazer com que houvesse um descarrilamento. Felizmente a nossa equipa de ronda detectou essa falha antes dos comboios começaram à circularem e suspendemos o serviço", apontou.

"Já notamos isso no Icolo e Bengo, zona do Sambizanga e Boavista, essa madrugado aconteceu nos Musseques numa dimensão muito maior o que podia causar certamente um descarrilamento, se o comboio passasse", disse.

Sobre o assunto ao Novo Jornal contactou uma fonte do Serviço de Investigação Criminal que garantiu estarem já a trabalhar no assunto.