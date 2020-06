Um cidadão de nacionalidade chinesa foi encontrado morto, com sinais de agressão, no interior do seu apartamento, no Condomínio da Vida Pacifica, no Zango Zero, no Município de Viana, soube o Novo Jornal de fonte Policial.

O corpo do cidadão asiático, que tinha como apelido "Ren", foi encontrado sem vida, por volta das 08:00 desta segunda-feira, 22, embrulhado com fita-cola no interior do seu apartamento.

A fonte da Polícia Nacional assegurou ao Novo Jornal que o corpo de "Ren", que aparenta ter à volta de 35 anos, foi encontrado por um compatriota seu, que se terá deslocado ao seu apartamento no condomínio Vida Pacifica.

Segundo dados que a Polícia recolheu no local, o crime terá acontecido na manhã do dia 22, quando três cidadãos, supostos marginais, munido de armas de fogo, bateram à porta do cidadão e os mesmo terão, a partir dali, praticado o crime, pormenorizou a fonte que não quis avançar mais detalhes.

Sobre o assunto o Novo Jornal, contactou o porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, inspector-chefe Nestor Goubel, que confirmou, mas não precisou mais dados pelo, facto de o crime estar a ser investigado pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) de Viana.

"Sim, confirmo a informação e agora o SIC está já a trabalhar para apurar o que terá ocorrido no Condomínio, as investigações estão a ser feitas e tão logo tenhamos elementos, vamos reportar o assunto", disse Nestor Goubel.

De recordar que em Maio de 2019, um cidadão chinês também foi encontrado morto e com sinais de agressão no interior de uma residência em construção, no bairro Maié-Maié, no distrito urbano do Sequele, município de Cacuaco, tendo o corpo da vítima, que era conhecido como "Capacete", sido encontrado pelos colegas a 300 metros do estaleiro em que trabalhava, com ferimentos no peito e na testa.

Em Julho do mesmo ano, em declarações ao Novo Jornal, Juan Chang, que representa a comunidade chinesa em Angola, disse que de Janeiro a Junho de 2019, pelo menos 15 cidadãos chinês morreram vítimas de assassinato.

Juan Chang contou na ocasião que a situação é grave e que esta repetição de crimes contra os seus compatriotas afugenta os investidores chineses.