Na grelha de programas dos canais de rádio e televisão a nível do país, África ainda não ocupa espaço privilegiado. Contam-se, aos dedos, os programas dedicados ao continente berço. Mas, se comparado com os últimos 10 anos, há algum avanço. A música africana é a que menos toca, quer na rádio, quer na TV.

No seu livro Comunicação e Controle Social, Pedrinho Guareschi, psicólogo e professor brasileiro, afirma que a comunicação constrói a realidade continuamente.

Para o autor, uma coisa existe ou deixa de existir à medida que é comunicada e veiculada.

Aqui está o poder da comunicação: ao mesmo tempo em que cria realidades, ela pode silenciá-las. Para o autor, quem tem o comando desse processo detém o poder sobre a difusão de ideias e sobre a criação de opinião pública.

É nesta perspectiva que, em alusão ao 25 de Maio, Dia do Continente Africano (anteriormente denominado Dia da Libertação de África), o Novo Jornal (NJ) traz, em debate, "África e a comunicação social angolana", com foco nos programas de rádio e televisão dedicados ao continente. Como África é abordada na rádio e televisão angolanas?

Qual é o espaço que África ocupa na comunicação social angolana? Os programas produzidos em Angola desmistificam a visão do senso comum em relação ao continente africano, os seus países e culturas?

A proposta deste dossier é, também, de analisar até que ponto os programas de rádio e televisão ajudam a quebrar estereótipos e a desmistificar o senso comum de que África é um continente em constante degradação - devastado pela fome e diversas doenças -, quando, porém, é, inclusive, rica culturalmente e tem a marca de ser o berço da civilização humana.

No leque de programas produzidos no país, que retratam os principais acontecimentos políticos, sociais, económicos e culturais do continente berço, encontramos o África Magazine, criado, há 18 anos, pelo jornalista Amílcar Xavier, emitido pela Rádio Nacional de Angola (RNA), aos sábados, das 07h:30 às 9h:30, com reposição aos domingos, a partir das 18h.

A sua primeira edição foi para o ar a 19 de Maio de 2002, data em que se celebrava o 9.º aniversário do reconhecimento do Estado angolano pela Administração do Presidente democrata Bill Clinton (19 de Maio de 1993). Estavam decorridos oito meses após as primeiras eleições em Angola, quando a Casa Branca reconheceu o governo do MPLA, liderado, na altura, por José Eduardo dos Santos.

Em conversa com o NJ, Amílcar Xavier lembra que o programa, inicialmente emitido aos domingos, nasceu da necessidade de se colocar na grelha da RNA um espaço de informação que abordasse, semanalmente, a actualidade de África.

"Apresentei a ideia ao então director-geral da RNA, Manuel Rabelais, e aceitou- a. A Rádio passava, assim, a contar com um espaço personalizado e com todos os géneros jornalísticos, incluindo a opinião", fez saber.

Vale lembrar que, antes do África Magazine, havia outros espaços de rádio que veiculavam notícias sobre o continente. É o caso do Reencontrar África, emitido entre 1977 e 1992 pela RNA, que era conduzido por Luísa Fançony. Para além do África Magazine, actualmente apresentado pelo jornalista Manuel Luciano, a RNA produz o Cantares de África, programa de música africana emitido aos sábados, das 12 às 13h, e conduzido pelo jornalista Sebastião Lino. No programa Manhã Informativa, principal magazine de informação da RNA, há uma página diária com actualidade africana. No programa Rádio Jornal e no canal internacional da RNA [na frequência 101.4 FM], há rubricas especiais dedicadas ao continente africano.

O director da RNA, Adalberto Lourenço, reconhece serem precisos mais espaços.

Dentro de três meses, segundo o responsável, haverá uma nova página na internet, que será um instrumento importante para a divulgação de informações para África e sobre África.

"Fazendo uma analogia, se a RNA fosse um país, África seria um parceiro estratégico em termos de comparação. Nos nossos conteúdos internacionais, ela tem primazia sobre todos os outros continentes", frisou.

A nível da radiodifusão, destaca-se, igualmente, o programa Raízes, da FM Stéreo (na frequência 96.5), espaço radiofónico de divulgação da música africana, cujo mentor é o jornalista Ismael Mateus. É emitido aos sábados, às 20h, com repetição aos domingos, às 13.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)