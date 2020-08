Comunidade libanesa lamenta a morte de mais de 100 pessoas no seu país, Angola solidariza-se com vítimas

A comunidade libanesa em Angola recebeu com tristeza a notícia das duas explosões que mataram, terça-feira, 04 de Agosto, na capital do Líbano, Beirute, 137 pessoas, daixando um rasto de destruição, com mais de 5.000 pessoas feridas e 300 mil desalojadas. No mesmo dia em que o Presidente angolano enviou uma mensagem ao seu homólogo libanês Michel Naim Aoun, manifestando tristeza e solidariedade, o Novo Jornal foi à rua e falou com alguns dos muitos comerciantes libaneses que vivem e trabalham no País, sobretudo em Luanda.