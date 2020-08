Trata-se de bolsas oferecidas pelo Estado português para as áreas de o Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Medicina e Turismo e os candidatos não poderão ter mais do que 22 anos. A classificação mínima no ensino secundário para os bolsas de licenciatura é de 14 valores.

A nota a que o Novo Jornal teve acesso anuncia que os candidatos deverão encontrar os requisitos para a atribuição da bolsa de estudo e a documentação necessária no portal do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo (INAGBE): www.portal.inagbeangola.com.

As candidaturas devem ser submetidas no portal do INAGBE até ao dia 10 de Agosto de 2020, refere ainda o comunicado, que acrescenta que os candidatos admitidos terão de realizar uma prova de entrevista, por videoconferência, nos dias 13 e 14 de Agosto.

O programa do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. contempla um contingente de 21 bolsas de estudo de licenciatura, três de mestrado e duas de doutoramento oferecidas a cidadãos angolanos.