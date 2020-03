A TAAG anulou a suspensão dos voos a partir de segunda-feira com destino à cidade do Porto, norte de Portugal, confirmou ao Novo Jornal fonte oficial da empresa.

Esta medida tinha sido tomada devido ao aumento de contágio do novo coronavírus na região norte de Portugal, anunciou a companhia aérea nacional.

A decisão foi justificada por se ter "constatado um aumento de contágio do coronavírus na região norte de Portugal", segundo um comunicado enviado às redacções em que a TAAG.

No momento em que a decisão foi tomada, o Norte de Portugal era a região com mais casos naquele pais europeu, para onde a TAAG tem mais voos diários, Lisboa, e com quem Angola partilha o maior número de ligações aéreas.

No entanto, com o correr dos dias, a região de Lisboa e Vale do Tejo, para onde a TAAG voa diariamente, tal como a sua congénere lusa, a TAP, passou a ser aquela com mais contágios confirmados.