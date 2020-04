O número de mortes provocadas pela Covid-19 no continente africano subiu para 535 nas últimas horas num universo de mais de 10.692 casos registados em 52 países, de acordo com a mais recente actualização dos dados da pandemia. Os países onde os climas são mais frios e secos, e, por isso, mais semelhantes aos que se verificam na Europa, são os mais assolados pelo novo coronavírus. E os exemplos da África do Sul, Marrocos, Argélia e Egipto confirmam-no.

Os dados são do boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (CDC África), que revela que nas últimas 24 horas o número de mortes registadas subiu de 487 para 535, com as infecções confirmadas a passarem de 10.075 para 10.692.

O CDC África registou também 1.096 doentes recuperados após a infecção.

O norte de África mantém-se como a região mais afectada pela doença, com 4.485 casos, 362 mortes e 437 doentes recuperados, com países como Argélia (1.468 casos e 193 mortes), Egipto (1.450 casos e 94 mortes) e Marrocos (1.184 casos e 90 mortes) com números mais significativos.

Na África Austral, a África do Sul é o país com mais casos confirmados da doença (1.749), registando 13 mortes e 45 doentes recuperados.

Na África Ocidental, a Costa do Marfim é o país com mais casos (349) e regista três mortes.

Na África Central, os Camarões apresentam-se como o país onde há mais casos registados, 677, e nove mortes.

Angola, que já contabiliza duas mortes, soma agora 17 casos confirmados.

No que respeita aos países vizinhos de Angola, a RDC tem 183 casos e 20 mortes, a Namíbia tem 16 casos e nenhuma morte, o Botswana tem seis casos e uma morte, a Zâmbia tem 39 casos e uma morte, o Congo tem 49 casos e cinco mortes.

Até ao momento, não foram anunciados quaisquer casos em Comores, República Sarauí e Lesoto.

São Tomé e Príncipe tem quatro casos confirmados, enquanto a Guiné-Bissau é o país africano lusófono com mais casos registados, com 33 pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

Moçambique mantém 10 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus e não há ainda registo de mortes.

Cabo Verde totaliza sete casos de infecção desde o início da pandemia, entre os quais um morto.

Na maior parte dos países africanos, como, por exemplo, Angola, o universo dos testados são pessoas que se encontram em quarentena ou regressados de alguns países com transmissão comunitária provada, o que pode justificar os, ainda assim, baixos números de Covid-19.