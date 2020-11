Covid-19: África contabiliza mais 433 mortes nas últimas 24 horas

O continente africano somou, nas últimas 24 horas, mais 433 mortes relacionadas com a covid-19, elevando para 45.282 o total de vítimas mortais pelo novo coronavírus, que já infectou 1.881.356 pessoas na região, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC). Em Angola, os números também continuam a subir, com o País a anunciar, no domingo à noite, mais 98 infecções, quatro mortes e 252 recuperados.