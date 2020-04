No dia a seguir ao anúncio da indicação como director do Novo Jornal, estava eu em pleno aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para pegar o meu voo de regresso ao país e assumir as novas funções, quando sou abordado por uma mulher de meia-idade, que me diz: "Como está? Eu só vim saudar. Eu acompanho o seu trabalho desde os tempos do Zimbando. Parabéns pelo cargo de director do Novo Jornal. Eu só vim saudar. Tchau". O "só vim saudar" daquela mulher é uma forma muito humilde, pura e autêntica de respeito e reconhecimento pelo trabalho ou trajectória alheia.