As autoridades namibianas estão a tentar localizar um oficial da sua guarda de fronteira que é suspeito de ter ordenado a abertura ilegal de um posto fronteiriço para deixar passar o cônsul geral de Angola em Oshakati, capital da região de Oshana, contrariando as medidas de confinamento decretadas para lidar com a pandemia da Covid-19.

Segundo o The Namibian, o cônsul geral angolano na cidade de Oshakati, André Ventura, atravessou ilegalmente a fronteira entre a Namíbia e Angola no Sábado, acompanhado de dois cidadãos namibianos, quando o estado de excepcionalidade que o país vive, tal como Angola, por causa da pandemia, não permite a abertura das fronteiras nestas circunstâncias.

A informação foi avançada aos jornalistas pelo inspector da polícia general Sebastian Ndeitunga, durante uma deslocação de trabalho aos posto fronteiriço de Oshikango, onde procurou sensibilizar os oficiais da imigração para a necessidade de cumprir com as regras definidas para lidar e conter o avanço da Covid-19.

O diplomata angolano, segundo descreve o The Namibian, passou a fronteira pelo posto angolano de Santa Clara e regressou ao país vizinho na noite de Sábado, tendo "ordenado ao cônsul geral angolano para que permanece 14 dias em quarentena na sua casa, em Oshakati", como forma de evitar a dispersão da infecção.

Não se sabe a identidade dos dois namibianos que entraram em Angola como o diplomata André Ventura.

"Fiquei perturbado quando soube que o cônsul angolano tinha passado na fronteira, saindo e entrando no país, no mesmo dia. Quem lhe abriu a fronteira, se as fronteiras estão fechadas? Ordeno que seja encontrada a pessoa ou as pessoas que lhes abriram a fronteira!", disse Ndeitunga, quando se dirigia aos elementos das forças de segurança, acrescentando que este tipo de situações "frustram aqueles que estão empenhados em proteger o país".

O oficial explicou que os diplomatas angolanos, para se deslocarem ao seu país, devem tratar de oficializar essas deslocações junto do Ministério das Relações Internacionais e, na posse dos respectivos documentos, será permitida a sua passagem nas fronteiras, desde que provado que se trata de uma emergência ou um serviço essencial.

Até ao momento, e desde que foi implementado na Namíbia o estado de excepção por causa da pandemia, segundo a polícia de Omusati, 56 angolanos passaram a fronteira por razões de saúde enquanto 16 o fizeram de forma ilegal.