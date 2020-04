Franco Mufinda informou que hoje, quarta-feira, está prevista a colheita de amostras dos passageiros regressados de Lisboa nos dois voos do dia 17 de Março.

O secretário de Estado esclareceu que a recolha de amostras será feita no Hospital Américo Boavida e na Escola Nacional de Saúde Publica (ENSP).

Na quinta-feira serão testados os passageiros vindos de Lisboa a 17 de Março, no Hospital Américo Boavida, e também de passageiros regressados da capital portuguesa, mas a 18 de Março, na ENSP.

No dia 1 de Maio, das 8:00 às 11:30, devem comparecer no Hospital Américo Boavida, para testagem, os passageiros do vôo DTC53 do dia 18 de Março. Neste mesmo dia e horário vão ser testados os passageiros do vôo DT651 do dia 19 de Março na Escola Nacional de Saúde Pública.

Os passageiros dos outros voos devem aguardar em casa a convocatória, informou o secretário de Estado.

Angola mantém neste momento 27 casos positivos de infecção pelo novo coronavírus, num total de 2.312 amostras recolhidas com sete pacientes recuperados, 18 activos e dois óbitos, sem novos casos diagnosticados nas últimas horas.

Encontram-se ainda 283 amostras em processamento.

Em todo o país estão 708 cidadãos em quarentena institucional, 404 casos suspeitos investigados e 955 contactos directos e ocasionais controlados, esclareceu Franco Mufinda.