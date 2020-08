África ultrapassou a barreira do milhão de infectados por covid-19 e soma 22.066 mortes. A África do Sul mantém-se o país africano mais afectado com 538.184 casos e 9.604 mortes. No mundo, o novo coronavírus já provocou mais de 712 mil mortos e infectou mais de 19 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

O mapa do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) mostra que a região da África Austral é a mais afectada, com 565.108 infectados e 10.211 mortos. Depois da África do Sul, onde foram até à data assinalados 538.184 casos e 9.604 mortes, Segue-se a Zâmbia, mas com um número significativamente inferior: 7.164 casos e 199 mortos.

No norte de África (170.224 infectados e 6.968 mortos), o Egipto destaca-se com 95.006 casos e 4.951 óbitos. Logo a seguir surge a Argélia, com 33.070 infectados e 1.260 mortes.

A África Ocidental, que conta com 2.034 mortos em 136.762 infectados, tem na Nigéria o principal epicentro da pandemia, com 45.244 casos e 930 mortes.

Já a África Oriental regista 85.624 infectados e 1.908 vítimas mortais, enquanto na África Central há 49.648 casos e 945 mortos.

Angola soma agora 1.483 infecções pelo novo coronavírus, 64 mortes e 520 recuperados.

Quanto aos países vizinhos de Angola, a República Democrática do Congo tem 9.308 casos e 215 mortes, a Namíbia tem 2.652 casos e 15 mortes, o Botswana tem 909 casos e duas mortes, a Zâmbia tem 7.164 casos e 199 mortes, o Congo tem 3.637 casos e 66 mortes.

No que respeita aos países africanos lusófonos, Cabo Verde é o que tem mais infecções (2.734) e soma 27 mortos.

A Guiné-Bissau regista 2.032 casos positivos, que resultaram em 27 mortes, enquanto Moçambique contabiliza 2.120 infectados e 15 mortes.

São Tomé e Príncipe tem 878 casos de infecção pelo novo coronavírus, que causou 15 mortos.

Os Estados Unidos continuam a ser o país com mais mortos e casos (com 159.990 e 4,8 milhões de infectados).