O chefe de departamento provincial de Saúde Pública na Huíla, Hélio Tchiangalala, foi detido, no fim-de-semana, pela Polícia Nacional, no interior do Aeroporto Internacional da Mukanka, a comercializar resultados falsificados de testes rápidos de covid-19.

O porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional na Huíla, inspector-chefe Luís Filipe Zilungo, informou que, para além de Hélio Tchiangalala, a corporação deteve ainda, em flagrante delito, mais dois cidadãos implicados no mesmo crime.

"O crime ocorreu no interior do Aeroporto Internacional da Mukanka, quando as forças policiais realizavam trabalho de inteligência criminal. Foram flagrados três cidadãos, com idades compreendidas entre 29 e 35 anos, a comercializarem testes rápidos com resultados negativos, no valor de 10 mil kwanzas", declarou, citado pelo Jornal de Angola.

Os três funcionários da Saúde detidos já foram encaminhados ao Ministério Público, para os devidos procedimentos criminais, informou ainda o inspector-chefe Luís Filipe Zilungo, que acrescentou que "durante a detenção foram encontrados 120 mil kwanzas, 14 testes rápidos com carimbos autenticados em posse dos mesmos".