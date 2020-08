Covid-19: Festas de pedido, casamento e aniversário passam a ser realizadas em casa com o máximo de 15 pessoas a partir de hoje

A partir desta segunda-feira, 10 de Agosto, e até ao dia 08 de Setembro, os eventos como festas de alambamento/pedido, casamento, e aniversário passam a ser realizadas somente em casa, com apenas 15 pessoas, no máximo. Garcia Domingos, morador do Cazenga, é um dos que vai casar-se na próxima sexta-feira e contou ao Novo Jornal que tinha a noção de que teria poucas pessoas no seu casamento, mas que não esperava realizar a sua festa no domicílio.