Angola registou mais dois casos da Covid-19 nas últimas 24 horas, somando assim 86 infecções, com quatro óbitos, 18 recuperados e 64 activos, um deles a merecer cuidados de saúde especiais, informou o secretário de Estado da Saúde Pública.

Um dos casos é de uma mulher de 45 anos, angolana, moradora no Sapú, Viana, e está ligada a um doente que esteve em tratamento na Clinica Multiperfil, o outro, um homem, de 36 anos, também residente em Luanda, na Ilha do Cabo, e está relacionado com um dos casos positivos anunciados anteriormente.

Franco Mufinda avançou ainda que o País conta com 57 casos de transmissão local, mais dois que na última contagem, que teve lugar no Sábado.

Todos os casos foram registados em Luanda, província que mantém uma cerca sanitária activa, não existindo qualquer caso positivo nas centenas de amostras realizadas nas restantes províncias, nas análises processadas pelo Instituto Nacional de Investigação e Saúde-

Estão 1.044 pessoas em quarentena institucional e 455 estão a ser activamente seguidas pelas equipas no terreno como suspeitos e 1.140 são contactos sob vigilância.

A informação avançada no Sábado pela comissão de acompanhamento sobre a criação de uma cerca sanitária à Multiperfil depois de terem ali sido detectados dois novos casos, foi, no entanto, refutada pela administração da unidade de saúde, segundo documento interno a que o Novo Jornal teve acesso.

Nesse documento interno, a Clínica Multiperfil sublinha que "os dois casos positivos reportados pelo Minsa (no Sábado), não colheram o teste na clínica, pois não estavam internadas e não constam da base de dados" desta unidade de saúde.

É ainda afirmado neste boletim interno com data de 30 de Maio, contrariando o que foi dito em conferência de imprensa, que "nãoo foi registado óbito por Covid-19 nas últimas 24 horas".

Os dois casos foram a justificação para alargar a cerca sanitária a toda a clínica e não limitada ao primeiro piso, que estava em vigor desde 19 deste mês.

A Clínica Multiperfil mantém um paciente internado com Covid-19 e com sintomas leves.

No mesmo boletim, esta unidade de saúde descreve como "preocupações" que esta cerca sanitária pode acarretar, entre outros, a "continuidade dos cuidados aos doentes, quer os que estão internados, que os doentes dialíticos (diálise), que verão os seus cuidados limitados".

O documento, que é destinado aos funconários, sublinha ainda que a Multiperfil não tem nenhum dos seus trabalhadores infectado, "mesmo aqueles que tiveram contacto com os casos positicos".